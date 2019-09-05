Сан-Карлос, , 09:13 — REGNUM Эксперты компании Check Point Research обнаружили критическую уязвимость в ряде современных смартфонов под управлением ОС Android. Соответствующая статья была размещена 4 сентября на сайте организации.

Речь идет том, что такие смартфоны (в числе которых устройства Samsung, Huawei, LG и Sony) не защищены от «передовых фишинговых атак», в ходе которых хакеры могут изменить настройки телефона, направив интернет-трафик через подконтрольный им прокси-сервер.

Такую атаку у них получается осуществлять благодаря процессу ОТА, который обычно используют операторы сотовой связи для изменения сетевых настроек нового смартфона, присоединяющегося к их сети.

Отмечается, что для удачного осуществления атаки достаточно принять лишь одно СМС. По оценкам экспертов, сегодня такой уязвимости подвержены около 50% всех смартфонов, присутствующих на рынке.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что соцсеть Twitter временно отключила возможность публикации при помощи СМС. Руководство компании пояснило, что таким образом оно хочет защитить аккаунты пользователей из-за уязвимости, существующей на уровне сотовых операторов.

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