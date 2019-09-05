Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Смартфоны Samsung Galaxy получат эксклюзивную функцию в виде геймерского чата Discord. Об этом 4 сентября сообщил портал VentureBeat.

Чат будет интегрирован непосредственно в приложение Game Launcher, владельцы смартфонов, авторизовавшись в нем, смогут видеть, чем занимаются их друзья по Discord. Отмечается также, что владельцам фаблетов Note станет доступна функция оверлея (расположение данных приложения прямо в окне игры).

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Discord был запущен в марте 2015 года. Он представляет собой мессенджер с поддержкой IP-телефонии и видеоконференций. Чат изначально позиционировался как платформа для геймеров.

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