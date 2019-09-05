Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2019 года самым продаваемым универсалом петербургского авторынка стала модель Lada Largus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по июль универсал Lada Largus приобрели 1507 жителей Санкт-Петербурга, что на 5% меньше, чем год назад.

На второй строчке рейтинга самых популярных авто в кузове «универсал» находится модель Vesta SW. Её (с учетом кросс-версии) купили 1356 петербургских автолюбителей. Здесь наблюдается рост продаж на 66% по сравнению с предыдущем годом. Тройку лидеров замыкает KIA Ceed SW с результатом 442 единицы (-3%).

Четвёртое и пятое места замыкают американский универсал Ford Focus (438 ед.) и отечественный универсал Lada Granta (176 ед.).

Напомним, в июле 2019 года в Санкт-Петербурге было реализовано 9,2 тыс. новых автомобилей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Самой популярной машиной на авторынке Петербурга в июне стал седан Hyundai Solaris. Его приобрели 436 петербургских автолюбителей.

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