Курск, , 08:42 — REGNUM Всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов в Курске планируют создать специалисты Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) при участии крупнейших российских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Миноборнауки РФ.

«Специалисты ЮЗГУ уже начали разработку образовательной программы», — пояснили в ведомстве.

Также на базе вуза создается полигон для отработки навыков владения экзоскелетным комплексом и необходимое тестовое оборудование, не имеющее аналогов в мире.

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В середине октября в курском университете состоится встреча представителей крупнейших компаний России. Свое участие уже подтвердили «Норникель», «Росатом», «Газпромнефть» и другие. Участники встречи, в частности, познакомятся с опытом применения промышленных экзоскелетных комплексов и их возможностями на тестовом полигоне.

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