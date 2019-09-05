Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Соцсеть Twitter «временно» отключила функцию публикации записей при помощи службы Short Message Service (SMS). Соответствующее объявление 5 сентября соцсеть разместила на странице техподдержки.

В компании отметили, что такое решение было принято с целью «защиты аккаунтов» пользователей, поскольку существует уязвимость на уровне операторов мобильной связи, которые должны решить проблему со своей стороны.

Издание обратило внимание, что подобное решение в Twitter приняли после того, как ранее была взломана страница основателя компании Джека Дорси.

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Напомним, аккаунт Дорси был взломан 31 августа 2019 года. Злоумышленники, получившие к нему доступ, опубликовали на странице бизнесмена антисемитские комментарии и угрозы.

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