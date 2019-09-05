Москва, , 08:24 — REGNUM В России цена нового компактного китайского кроссовера Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической трансмиссией составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

В комплектации Comfort с 6-скоростным «роботом» модель будет стоить 1 млн 399 тыс. 990 рублей, а Geely GS Luxury можно будет купить по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Новое авто создано на платформе серии Emgrand. Пока модель будет продаваться в России только с бензиновым 133-сильным мотором объемом 1,8 л. Он будет агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями.

Напомним, на заводе «БелДжи» в белорусском городе Борисов началось производство среднеразмерных седанов Geely GE. Эта модель представляет из себя значительно изменённую модификацию Emgrand GT, которую собирают на белорусском автопредприятии с 2016 года.

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