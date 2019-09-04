Кельце, , 21:54 — REGNUM На проходящей в польском городе Кельце выставке MSPO-2019 немецкая компания Rheinmetall показала последнюю версию боевой дистанционно управляемой машины Mission Master, вооружённой пусковыми установками барражирующих боеприпасов польского производства WARMATE.

Боевой робот Mission Master является результатом сотрудничества немецкой компании Rheinmetall с польской WB Group. Совместно они осуществляли проект создания высокоточных средств поражения для пехотных подразделений.

На шасси с колёсной формулой 8×8 размещены приборы наблюдения и вычисления точных координат позиций противника, а также направляющие для запуска нескольких барражирующих боеприпасов WARMATE, способных поражать цель с высокой точностью.

Mission Master дистанционно управляется оператором через мобильную станцию управления с программным обеспечением разработки специалистов Rheinmetall.

Напомним, польский барражирующий боеприпас WARMATE совмещает в себе возможности разведывательного беспилотника и управляемой ракеты с осколочно-фугасной или кумулятивной боевой частью.

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