Москва, , 21:04 — REGNUM Состояние учебных самолётов в российских военных лётных училищах обеспокоило руководство Минобороны РФ, сообщает 4 сентября газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник в военном ведомстве.

Самолет Л-39 Mil.ru

По информации издания, ситуация настолько плачевна, что 3 сентября в неё вмешался лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе селекторного совещания о снижении доли исправных учебно-тренировочных самолётов он потребовал решить эту проблему.

В частности, ремонт учебных самолётов Л-39 происходит с нарушением сроков выполнения работ.

«Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации?» — цитирует слова Сергея Шойгу один из источников «Известий».

Кроме того, было отмечено несоответствие технического уровня бортового оборудования учебных самолётов воздушным машинам, стоящим на вооружении ВКС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу заявил о некомплекте лётного состава в ВКС России, который доходил до 1300 лётчиков. Для ликвидации этой проблемы был резко увеличен набор в военные вузы, занимающиеся подготовкой боевых лётчиков.

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