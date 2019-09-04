Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американское тюнинговое ателье Rtech Fabrications выставило на продажу отреставрированный Chevrolet С50 Crew Cab 1972 года выпуска. Об этом 4 сентября сообщается на портале 32cars.ru.

Пикапы данной модели выпускались в США с 1960 по 1998 годы. Однако несмотря на солидный возраст они и на сегодняшний день пользуются хорошим спросом. Внедорожник удобен в обслуживании и для него всегда можно найти запчасти.

Отреставрированное авто имеет удлиненную кабину. «Обут» автомобиль в колесные диски KMC XD829 Hoss 2 с 40-дюймовыми шинами Nitto Trail Grappler.

Также машина снабжена регулируемой пневматической подвеской с амортизаторами Bilstein. Грузовая платформа имеет гидравлический подъемный механизм. Отдельно стоит отметить, что передняя и задняя оси рассчитаны на сверхвысокие нагрузки.

Под капотом авто расположен 5,9-литровым дизельный движок Cummins V12 производительностью 450 «лошадей». Он агрегатируется с 5-позиционной «механикой».

Напомним, для оптимизации спроса на совместном автопредприятии «GM-АвтоВАЗ» со 2 по 6 сентября 2019 года приостановлена сборка Chevrolet Niva. Производство вседорожника возобновится со следующей рабочей недели.

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