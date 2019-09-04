Токио, , 15:17 — REGNUM В преддверии Франкфуртского автосалона компания Honda приоткрыла информацию о своей серийной версии гибридного Honda e. Об этом 4 сентября сообщается на портале 32cars.ru.

Honda e построен на новой платформе, созданной для электрокаров сегмента A и B. Агрегат расположен сзади авто.

В моторной гамме гибридного хэтчбека движки мощностью 134 л. с. и 152 л. с. С помощью них электрокар разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд. Вне зависимости от модели авто может проехать без подзарядки на аккумуляторе 220 км. Привод у авто задний.

Сообщается, что для зарядки до 80% от 100-киловатного устройства потребуется полчаса.

Внешне от своего первого прототипа гибрид отличается только фирменным значком над передним бампером. Однако значок теперь не имеет подсветки в связи с запретом на это в Европе. Кроме того, на боковой юбке отсутствует надпись «Honda Design».

Напомним, в 2020 году компания Honda планирует выпустить гибридный автомобиль Honda Jazz нового поколения. Авто будет иметь тот же агрегат, что и у 184-сильного кроссовера Honda CR-V.

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