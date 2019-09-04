Берлин, , 14:48 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes-Benz опубликовала тизер своей новой модели EQ. Об этом 4 сентября сообщается на портале Глас.ру.

Mercedes-Benz EQ Glas.ru

На фото-тизере автомобиль скрыт под тонкой тканью. Однако она не может скрыть гладких форм и светодиодной оптики. На заднем фоне фото можно увидеть два эскиза модели.

«История EQ продолжается. Смотрите следующую главу нашей полностью электрической новинки на IAA 2019 во Франкфурте», — говорится в сообщении Mercedes-Benz под снимком.

Вполне возможно, что под тканью скрывается концепт EQ/EQS, хотя имя еще официально не подтверждено. На фото можно увидеть хорошо знакомый силуэт S-класса. Компания вероятно готовит электрическую модификацию своего флагманского седана.

Напомним, в августе 2019 года на официальном сайте компании Mercedes-Benz Trucks был запущен онлайн-шоурум. В нём можно купить грузовые машины бренда. Для этого надо зайти на сайт автокомпании и в разделе «Купить» выбрать автомобиль среди имеющихся в наличии. Также на сайте есть вся необходимая информация о моделях грузовиков Mercedes-Benz.

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