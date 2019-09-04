Сеул, , 14:06 — REGNUM В преддверии автосалона в китайском городе Чэнду в интернете появились изображения одного из участников автошоу — модернизированной версии Hyundai Solaris. Изображения опубликованы на сайте Beijing Hyundai.

Hyundai Solaris Глас.ру

У рестайлингового авто поменялись бампера и радиаторная решетка. Теперь на бампере модели трехмерный рисунок, а светодиодные фары имеют вытянутый рисунок. Задние фонари соединены полосой светодиодов.

За счёт обвеса машина стала больше. Её длина составляет 4405 мм, а колесная база — 2600 мм.

Автомобиль приводит в движение 100-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,4 л. Он агрегатируется с МКПП и 6-скоростным «автоматом».

В салоне машины появилась новая мультимедийная система и кресла с удобной боковой поддержкой.

Напомним, компания Hyundai намерена построить второе автопредприятие в Южной Корее по производству запасных частей для электрокаров. В данный проект Hyundai планирует инвестировать порядка 300 млрд вон (около 247 млн долларов). Запуск производства состоится в первой половине 2021 года.

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