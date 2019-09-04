Сеул, , 13:16 — REGNUM Южнокорейская автокомпания KIA опубликовала снимки и технические характеристики кроссовера KX3. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Данная модель по своей сути является адаптированной версией Kia Seltos для китайского авторынка. Её интерьер имеет одинаковую стилистику своего собрата. Приборная панель визуально объединена с дисплеем мультимедийного комплекса. Чем отличается китайская версия, так это большим количеством серебра, деревянными вставками и сенсорным управлением климатической установкой.

В качестве агрегата у Kia KX3 установлен 115-сильный атмосферный движок объёмом 1,5 л. Вполне возможно, что на рынке Китая будет продаваться только версия с передним приводом из-за отсутствия спроса на 4WD.

Длина кроссовера составляет 4345 мм, а колесная база равна 2630 мм.

Премьера серийной модели KIA KX3 состоится на международном автомобильном салоне в китайском городе Чэнду 5 сентября 2019 года.

Напомним, за месяц после старта продаж в августе 2019 года нового кроссовера KIA Seltos на корейском автомобильном авторынке было продано 6109 единиц Seltos и 6961 единица седана К7. Новинка стала лидером в своем классе, а также заняла второе место среди всех моделей бренда.

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