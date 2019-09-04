Москва, , 12:48 — REGNUM К январю 2020 года в России должен быть проработан вопрос, связанный с легализацией в России виртуальных сим-карт (eSIM). Об этом 4 сентября сообщил «Коммерсантъ».

Существующую проблему с eSIM будут решать Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ФСБ. По имеющейся информации, соответствующее поручение дал заместитель председателя Правительства Российской Федерации РФ Максим Акимов. Согласно ему вопрос легализации eSIM должен быть решен до 15 января 2020 года.

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В мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Минкомсвязи попросило компанию Tele2 перестала выдавать электронные сим-карты. Это произошло после того, как было произведено тестирование системы, после которого у специалистов ведомства остались некоторые вопросы.

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