Париж, , 12:35 — REGNUM Французская автокомпания Citroen оснастила C3 Aircross новым движком, чтобы авто соответствовало европейскому стандарту экологичности. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

В качестве агрегата автокомпания установила в C3 Aircross 130-сильный мотор PureTech объёмом 1,2 л. Этот двигатель соответствует евростандарту 6.3. Движок работает с 6-позиционной автоматической коробкой передач.

Вместе с мотором в авто изменился и салон. В нём появилась отделка в стиле Urban Red. Автопроизводители снабдили C3 Aircross фирменными подлокотниками и карманами на спинках кресел.

Также автомобиль теперь оснащён навигатором, безключевым доступом в кабину, камерой заднего вида, а также активным защитным тормозом. Кроме того, в машине есть система аварийной помощи. «Обута» новинка в 17-дюймовые легкосплавные диски.

Напомним, автоконцерн Group PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) прекращает продажи на рынке России коммерческих автомобилей Peugeot Partner и Citroen Berlingo.

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