Купертино, США, , 12:19 — REGNUM В сеть попал файл, в котором содержится информация о предстоящем смартфоне iPhone 11 от Apple, а также дате выхода устройства на рынок. Он были 4 сентября опубликован на Twitter-странице AppleBeta2019.

Предполагается, что этот файл Apple распространила по внутренней новостной сети компании. Согласно изложенной в нем информации новые устройства получат названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В продажу они должны будут поступить 27 сентября 2019 года. Кроме того, в документе указано, что релиз операционной системы iOS 13 состоится 23 сентября 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на сайте известного сервиса Geekbench повились результаты теста нового iPhone. Устройство под названием «iPhone12,1», работающее под управлением iOS 13.1, при тестировании смогло набрать 11 294 балла.

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