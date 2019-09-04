Выборг, Ленинградская область, , 11:47 — REGNUM Рыбопромысловое судно «Норд Пилигрим» спущено на воду на Выборгском судостроительном заводе.

Судно проекта KMT02 построено по заказу ООО «Норд Пилигрим». Оно имеет ледовые усиления категории Ice3 и траловый комплекс последнего поколения. Траулер предназначен для лова донных пород рыб.

Как сообщили в правительстве Ленинградской области, на Выборгском судостроительном заводе будут построены четыре судна проекта KMT02 в различных модификациях.

Технические данные судна: длина — 80,4 метров, ширина — 15,4 метров, высота борта до первой палубы — 11,7 метров, комбинированные трюмы емкостью до 375 кубометров. Производительность вылова и круглосуточной заморозки — до 100 тонн рыбы в сутки.

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация») — одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России.