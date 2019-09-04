Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep добавила две новые модели в свою линейку Wrangler 2020 года. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Автопроизводитель выпустил версии Wrangler Willys и Wrangler Black & Tan. Они основаны на Wrangler Sport S. Авто стоят от 32 940 долларов (около 2,2 млн рублей) за двухдверную версию Black & Tan и до 33 740 долларов (около 2,3 млн рублей) за двухдверный Willys.

Wrangler Black & Tan оснащен 17-дюймовыми колесными дисками Machine Granite и вездеходными шинами. Авто снабжено подножками, эмблемой Low Gloss и мягкой крышей. В салоне модели есть приборная панель чёрного цвета и обтянутые тканью кресла. Кроме того, здесь имеется радиостанция Uconnect, а также 7-дюймовый экран водителя и двухзонный климат-контроль.

Wrangler Willys автопроизводитель оснастил задним дифференциалом с ограниченным проскальзыванием и амортизаторами Robicon. Автомобиль снабжён мощной тормозной системой и 32-дюймовыми шинами для бездорожья.

Напомним, в конце августа из-за проблемы с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами официальный представитель компаний Chrysler и Jeep на авторынке России ООО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 1725 машин.

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