Уфа, , 11:04 — REGNUM К высокоскоростному интернету в ближайшее время будут подключены социально значимые объекты Башкирии. Об этом сообщил и.о. председателя республиканского госкомитета по информатизации Геннадий Разумикин на еженедельном оперативном совещании, 3 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Проект обойдется федеральному бюджету в 1,7 млрд рублей.

Победителем аукциона по подключению к интернету социально значимых объектов в республике и поставщиком необходимых услуг стала телекоммуникационная компания ПАО «Башинформсвязь». Согласно условиям контракта, с 2019 по 2021 год в Башкирии к сети будет подключено 2774 социально значимых объекта.

По словам чиновников, после завершения реализации проекта, высокоскоростной интернет будет доступен многим удаленным и труднодоступным селам, где раньше его не было.

Напомним, что подключение реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».