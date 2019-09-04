Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:59 — REGNUM Работа Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) безопасна для населения и окружающей среды. Такой вывод сделала комиссия Федерального медико-биологического агентства России по итогам плановой выездной проверки ЛАЭС, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе станции.

За две недели эксперты ФМБА рассмотрели почти 400 вопросов, связанных с радиационным контролем, работами с источниками ионизирующего излучения, обращением с радиоактивными отходами, эксплуатацией водных объектов и систем, условиями труда и питания работников станции, их медицинским обеспечением и другие.

Специалисты посетили важнейшие объекты ЛАЭС, в том числе относящиеся к новым энергоблокам с реакторами ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2) — их проверили впервые.

«Производственная деятельность предприятия не несет радиационной опасности для проживающих на территории Ленинградской области и северо-западного региона <…> О безопасности атомной станции свидетельствуют данные автоматизированной системы радиационного контроля. Руководство и коллектив ЛАЭС в полной мере осознают возложенную на них ответственность за безопасную эксплуатацию такого важного предприятия и делают все необходимое, чтобы не допустить нарушений в работе станции», — заявил начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью и условиями труда территориального отдела по г. Сосновый Бор межрегионального управления №122 ФМБА России Дмитрий Ткаченко.

В свою очередь директор ЛАЭС Владимир Перегуда отметил, что «безопасность — наивысший приоритет концерна «Росэнергоатом» и ЛАЭС».

«Это касается и блоков РБМК, прошедших серьезную модернизацию, и блоков ВВЭР, которые уверенно приходят им на смену сегодня. Ленинградские атомщики на деле доказывают: атомная энергетика может и должна быть «зеленой», а жить вблизи атомной станции и работать на ней безопасно» — подчеркнул директор ЛАЭС.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», она расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200.

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