Москва, , 10:53 — REGNUM Шведский автопроизводитель Volvo обнародовал стоимость модели XC90 для России. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Новое авто имеет три комплектации: Momentum, R-Design и Inscription. Кроме того, каждая из них имеет уровень Pro.

Самая дешёвая комплектация Momentum будет стоить 3 955 000 рублей. Она включает в себя мультимедиа с экраном на девять дюймов, цифровую приборную панель, навигацию, климат-контроль на две зоны автомобиля, кресла и руль с функцией подогрева, а также доступ в кабину без ключа. «Обуто» авто этой комплектации в 19-ти дюймовые колеса.

Версия XC90 R-Design имеет в дополнение к комплектации Momentumс глянцевые элементы в экстерьере, педали в стиле «спорт» и 20-дюймовые диски. Стоимость этой комплектации 4 481 000 рублей.

Комплект Inscription дополнительно включает в себя графическую панель приборов с монитором 12,3 дюйма, шасси Touring и кресла «Комфорт». Стоимость версии — 4 280 000 рублей.

Напомним, в августе 2019 года компания Volvo представила новую модель S60 PHEV с гибридной силовой установкой. Совместно с бензиновым двигателем мощностью 303 «лошадей» у гибрида работает электромотор на 87 л. с. Их общая мощность составляет 390 л. с.

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