Пекин, , 09:56 — REGNUM Немецкая автокомпания Volkswagen представит на автосалоне в Китае удлинённый трехрядный Tiguan L. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Volkswagen Tiguan L Glas

По информации портала, межосевое расстояние авто выросло на 1100 мм в сравнении с базовой версией. Длина тоже стала больше — 4701 мм.

Что касается моторной гаммы, то она представлена бензиновыми движками объёмами 1,4 и 2,0 л. Их мощность соответственно равна 150 и 180 «лошадей». Агрегатируются оба агрегата с 7-скоростным роботом DSG7. Привод можно выбрать как 4×4, так и передний.

Напомним, автокомпания Volkswagen планирует в 2022 году выпустить новый гибридный кроссовер Tiguan. Электрокар будет иметь купеобразный кузов и более агрессивный дизайн.

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