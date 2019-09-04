Берлин, , 09:35 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW представила ограниченную серию 444-сильного M4 Edition M Heritage. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Всего по всему миру будет собрано 750 единиц M Heritage. Цветовая гамма модели будет включать в себя следующие цвета: голубой, голубой металлик и красный. Все авто снабжены пластиковой крышей из углеволокна с цветной полосой. Экстерьер новинки дополнен 20-дюймовыми лёгкосплавными дисками со спицами в виде звезды.

Для покупателей доступны как автомобили с креслами обтянутыми красной кожей, так и кожаные сиденья белого и черного цветов.

Под капотом новинки 444-сильный движок с двумя турбинами объёмом 3 л. Модель будет оснащаться 6-скоростной «механикой» либо 7-ступенчатой КПП в зависимости от версии. Обе коробки передач с двойным сцеплением.

Ожидается, что на мировых авторынках M Heritage появится в период с конца 2019 года до апреля 2020 года.

Напомним, южнокорейское подразделение компании BMW планирует вложить 35 млн долларов на строительство новых логистических центров и центров по вождению. Порядка 26 млн долларов будут инвестированы в проект по созданию регионального центра дистрибуции в Ансоне около Сеула. Остальные 9 млн долларов пойдут на создание центра по вождению в городе Инчхон.

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