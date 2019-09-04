Липецк, , 09:10 — REGNUM Каршеринговый оператор CarSmile пополнит свой автопарк в городе Липецке кроссоверами Renault Kaptur и моделями Logan и Sandero в серии Stepway City. Об этом сообщает пресс-служба французской автокомпании.

CarSmile для поминутной аренды предлагает 10 машин. Объём автопарка каршеринговой компании будет увеличиваться в соответствии с ростом спроса на данную услугу.

Модели Renault Kaptur, Renault Logan и Sandero серии Stepway City оснащены мотором 1,6 л, который агрегатируется с автоматической бесступенчатой трансмиссией.

Кроме того, все перечисленные машины имеют датчики парковки, подогрев кресел и кондиционер. В моделях предусмотрены кнопка запуска мотора, аудиосистема с USB-портом и мультируль.

Напомним, лучший результат по продажам среди всех моделей автокомпании Renault в июле 2019 года был у нового купе-кроссовера Arkana. Всего за этот месяц в РФ было продано 1637 единиц этих моделей.

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