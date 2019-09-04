Сеул, , 08:45 — REGNUM На корейском авторынке в августе начались продажи нового кроссовера KIA Seltos. Об этом сообщает пресс-служба корейской компании.

Сообщается, что за месяц с начала продаж было реализовано уже 6109 единиц Seltos и 6961 единица седана К7. Таким образом, новинка стала лидером в своем классе. Кроме того, кроссовер занимает второе место среди всех моделей бренда после рестайлингового Cadenza (K7).

Дизайн Seltos выделяется удлиненной линией капота, а также ярко выраженной линией на переднем бампере. Экстерьер передней части отличается узнаваемой формой решетки радиатора, имеющей неофициальное название «улыбка тигра». Динамичность облику авто придаёт форма поверхности остекления с наклоном к задней части машины.

Что касается моторной гаммы, то в неё входят бензиновый мотор с турбонаддувом 1,6 T-GDI, бензиновый атмосферный мотор 2,0 MPI второго поколения и турбированный дизельный движок 1,6 CRDi.

Напомним, в компании Kia сообщили о запуске своего первого в Индии автопредприятия. Завод расположен в городе Анантапуре. Он рассчитан на производство 300 тыс. машин в год (более восьмисот в день).

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