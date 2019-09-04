Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2019 года самой покупаемой моделью универсал в Москве стала Lada Largus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по июль Lada Largus приобрели 1743 московских автолюбителя. Это на 6% меньше, чем год назад.

На второй строчке расположилась модель с кузовом «универсал» KIA Seed SW. Её предпочли приобрести 1104 покупателя — на 35% меньше, чем в 2018 году.

На третьем месте универсал Lada Vesta SW. Она вместе с модификацией Cross разошлась тиражом в 1064 штуки. Здесь наблюдается рост в 43%.

Далее в рейтинге универсалов идут: Ford Focus (529 ед.), Volkswagen Caddy (173 ед.), Lada Granta, Renault Dokker (129 ед.), Subaru Outback (118 ед.), Volvo V90 (109 ед.) и Volkswagen Passat (98 ед).

Всего за семь месяцев 2019 года жители Москвы купили 5,6 тыс. новых легковых машин в кузове «универсал» (без учёта кроссоверов и внедорожников), что на 18% меньше, чем за семь месяцев 2018 года.

Напомним, стоимость отечественного универсала повышенной вместимости Lada Largus за два года выросла на 61 000 рублей.

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