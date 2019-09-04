Москва, , 08:04 — REGNUM Производство легковых автомобилей и машин сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019 журналистам.

«Будет главная задача сохранить (производство машин — ред.) в прежнем объеме, как прежний год, может быть, будет максимум плюс 1,5%», — сообщил Мантуров.

Напомним, по данным Росстата, производство легковых машин в России в первом полугодии 2019 года составило 784 тыс. единиц. Таким образом, оно выросло на 1,7% по сравнению с 2018 годом.

Напомним также, что ранее эксперты ожидали рост цен на продукцию российских автопроизводителей в связи с истечением срока соглашения о субсидиях, которые компенсировали автокомпаниям затраты по ставке на ввозимые детали. В 2020 году срок действия соглашения о промсборке истечет у всех производителей компонентов.

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