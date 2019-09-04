Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Многие водители электрокаров Tesla не смогли открыть свои машины из-за сбоя в мобильном приложении. Об этом сообщает 3 сентября The Next Web со ссылкой на посты в соцсетях.

Множество сообщений с жалобами в официальный твиттер-аккаунт «Теслы» поступило утром 3 сентября от владельцев знаменитых электрокаров. В работе утилиты от производителя электромобилей был замечен сбой, в результате которого они не смогли авторизоваться в программе и, как следствие, снять блокировку «Теслы».

Приложение Tesla позволяет водителям использовать смартфон в качестве ключей, в том числе открывать электрокар. Также оно показывает состояние электромобиля. Это достаточно удобно. Однако в результате сбоя, который длился несколько часов, многие задумались, что важнее: удобство или надёжность.