Варшава, , 17:13 — REGNUM На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.

Уточняется, что тестирование проводилось на способность ракет нового комплекса поражать цель с заданной точностью.

Ракеты Pirat успешно поразили мишени на дальности 2050 и 900 метров.

ПТРК Pirat разрабатывается польской компанией Mesko и украинским «Государственным Киевским конструкторским бюро «Луч».

Польское военное ведомство рассматривает ПТРК Pirat как дополнение к имеющимся в польской армии лицензионным копиям израильского ПТРК Spike-LR. Польско-украинский ракетный комплекс втрое дешевле, поэтому Варшава планирует вооружать им пехотные подразделения и ударные беспилотники.

Главным отличием ПТРК Pirat от российских или украинских комплексов заявляется его способность поражать бронетехнику с верхнего ракурса, где защищённость наиболее слаба. Это достигается за счёт наведения по отраженному лазерному лучу, которое позволяет применять иные алгоритмы наведения ракеты на цель.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское ГККБ «Луч» на данный момент является одним из немногих обломков советского военно-промышленного комплекса, сохранившихся в условиях деградации науки и производства на Украине.

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