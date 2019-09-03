Москва, , 15:48 — REGNUM В России продажи автомобилей южнокорейского бренда Hyundai в августе остались почти на уровне 2018 года. Об этом 3 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц в РФ было продано 14 062 автомобиля корейской компании, что на 0,5% больше, чем год назад. С января по август 2019 года продажи моделей Hyundai в нашей стране выросли до 115 937 машин (+0,5%).

Первое место среди моделей бренда в августе у компактного кроссовера Hyundai Creta. Его предпочли купить 5522 автолюбителя из России — на 5% больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку по уровню продаж занимает седан Hyundai Solaris. В августе было реализовано 4489 этих моделей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тройку лидеров замыкает кроссовер Hyundai Tucson — 1650 единиц (-14%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно бизнес-седан Hyundai Sonata, (892 ед.) и среднеразмерный кроссовер Santa Fe (878 ед.)

Напомним, компания Hyundai начала масштабную программу по развитию направления электрокаров. Автопроизводитель намерен разработать 17 моделей коммерческих машин с электрическим мотором. Южнокорейское автопредприятие Hyundai намерено создать семь полностью электрических автомобилей и десять моделей на водородном топливе. Завершится программа к 2025 году.

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