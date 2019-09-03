Москва, , 15:09 — REGNUM Компания «МаксимаТелеком» запустила в метро Москвы закрытую Wi-Fi сеть MT с шифрованием. Об этом 3 сентября сообщило агентство «Москва».

Представители оператора сообщили журналистам, что доступ к сети будет предоставляться бесплатно, а доход компания будет получать за демонстрацию рекламы.

Отмечается, что в этом случае используется технология подключения Hotspot 2.0, предоставляющая защиту от автоматического подключения к фишинговым (фишинг — способ обмана при помощи подложных сайтов и сервисов) точкам и функцию шифрования.

Читайте также: В США выпустят очки для пловцов с функцией дополненной реальности

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве протестировали работу смартфона Samsung Galaxy S10 в сети 5G. Тесты проводились в московской лаборатории компании Nokia и на её оборудовании. Результаты теста показали, что смартфон смог принимать данные на скорости 2,1 Гбит/сек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве протестировали работу Samsung Galaxy S10 в сети 5G