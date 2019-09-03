Москва, , 15:01 — REGNUM 3 сентября в Москве стартовала выставка «Comtrans 2019», на которой представлена коммерческая техника из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов выставки.

«Группа ГАЗ» представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN» Comtransexpo.ru

Техника ведущих российских и зарубежных автопроизводителей собраны на площади в 44 тыс. кв. м. Здесь можно увидеть модели из Белоруссии, Германии, Италии, Франции, Китая, Соединённых Штатов, Литвы и множества других стран.

Мероприятие откроется церемонией награждения финалистов конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Жюри выбирает лучшую машину исходя из её «заслуг» в области повышения эффективности коммерческих перевозок, технического совершенства авто и обеспеченности сервисом. Также оценивается экономическая выгода приобретения и эксплуатации автомобиля.

Автопроизводители автобусов, грузовиков и фургонов поборются в номинациях: «Фургон/малотоннажник года», «Грузовик года», «Перспектива года», «Прицеп/полуприцеп года».

Напомним, рост продаж новых машин в июле 2019 года отмечен в 43 регионах РФ. Наибольшее количество реализованных авто отмечено в Туве. Там рост составил 150%.Также продажи новых машин выросли на Камчатке (+22%) и в Ненецком АО (20%).

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