Пекин, , 14:35 — REGNUM Японская корпорация Toyota Motor представила в Китае новую версию RAV4. Об этом 3 сентября сообщается на портале Глас.ру.

По имеющейся информации, новинка изготавливается на совместном автопредприятии FAW и Toyota. Экстерьер новой версии RAV4 идентичен модели для рынка США и Японии, однако отделка авто исполнена из более дешёвых материалов. Кроме того, начальная комплектация машины имеет менее разнообразное оснащение.

В движение кроссовер приводит 171-сильный мотор объёмом 2 л. Для покупателей доступна как переднеприводная модель, так и модель с приводом 4×4.

Пока модель будет выпускаться для авторынка КНР, но вполне возможно, что она появится и в России.

Напомним, на автопредприятии японской компании Toyota в Санкт-Петербурге с начала октября 2019 года будет запущено производство кроссовера Toyota RAV4 последнего поколения. В моторной линейке новинки будут движки мощностью 150 и 200 л. с.

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