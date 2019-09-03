Воркута, Коми, , 14:25 — REGNUM Специалисты компании «Воркутауголь» провели испытания опытного образца экзоскелета, который разрабатывался для облегчения труда шахтёров, сообщает 3 сентября пресс-служба группы «Северсталь».

Особенностью необычного снаряжения являются металлические узлы, связанные в единую конструкцию. Экзоскелет надевается поверх спецодежды и крепится специальными ремнями. Таким образом, физическая нагрузка распределяется со спины человека на металлический каркас, а устройство обеспечивает грузоподъёмность 60 кг.

«Перед испытаниями в первую очередь мы подумали о проходчиках в шахте, которые вручную переносят тяжести: элементы арочной крепи, деревянные брусья», — отметил менеджер Центра развития «Бизнес-системы «Северстали» Виктор Юрасов.

Отмечается, что по результатам испытаний было установлено: экзоскелет позволяет выполнять с подъём груза, удержание и перенос. Однако это относится только к грузам небольших размеров, которые можно нести перед собой. Выполнение других операций потребует внесения изменений в конструкцию экзоскелета.

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