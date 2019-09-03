Сеул, , 14:19 — REGNUM Автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения. Об этом 3 сентября сообщается на портале Глас.ру.

Авто имеет динамичный дизайн благодаря заниженной крыше и расширенному корпусу. У машины большая решётка радиатора, а дневные ходовые огни на светодиодах делают вид модели еще более спортивным.

Автомобиль «обут» в 16-дюймовые колёсные диски. Внутри автомобиля имеется трехспицевое рулевое колесо и мультимедийный комплекс с экраном в 8 дюймов. Покупатель может выбрать хэтчбек как в четырехместном, так и в пятиместном исполнении.

Официальная премьера новинки состоится на франкфуртском автомобильном салоне.

Напомним, автокомпания Hyundai впервые планирует запустить в России онлайн-платформу Hyundai Mobility для подписки на автомобили компании по мобильному приложению. В проект автокомпания готова инвестировать около 100 млн рублей. Работать опция начнёт с 1 октября 2019 года.

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