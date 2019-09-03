Мюнхен, Германия, , 13:47 — REGNUM Слухи о том, что в модельном ряду BMW М3 нового поколения якобы появится «заряженный» универсал Touring, опроверг глава подразделения BMW М Маркус Флаш. Об этом сообщается на сайте CAR.

Последний универсал баварцы построили 20 лет назад — прототип BMW M3 Touring, однако с тех пор в продаже ничего подобного так и не появилось.

По словам главы подразделения BMW М, потребности у потребителей в быстрых и мощных универсалах нет. В настоящее время их вытеснили кроссоверы. Они гораздо практичнее универсалов. В плане управления кроссы тоже ничуть не хуже. Топ-менеджер отметил, что количество желающих приобрести универсал М3 слишком мало для того, чтобы проект хотя бы вышел в «ноль», не говоря уже о стабильной прибыли.

Напомним, компания BMW выпустила модель X6, которая покрыта специальной чёрной краской — Vantablack VBx2. Он поглощает 99% видимого света, что делает машину самой черной в мире.

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