Токио, , 13:22 — REGNUM Стали известны подробности о японском прототипе Isuzu третьего поколения D-Max. Об этом сообщается на портале «Глас.ру».

Isuzu D-Max 2020 с новой кабиной Глас.ру

У новинки большая кабина. Это даёт возможность разместить дополнительные пассажирские кресла сзади. Световое оснащение авто не изменилось по сравнению с исходной версией. Однако радиаторная решетка стала массивнее.

Что касается интерьера, то в Isuzu будут использованы более качественные отделочные материалы и новые технологии.

Для Европы новую модель будут производить с 4-цилиндровым 163-сильным турбированным дизельным мотором объёмом 1,9 л. Он будет работать в паре с 6-скоростным «автоматом» или механической коробкой передач. Привод у авто 4×4.

Версия D-Max для рынков Азии, Южной Африки и Австралии будет комплектоваться 3,0-литровым четырехцилиндровым турбированным дизельным движком, который может быть более мощным.

Сообщается, что D-Max уже испытали на заснеженных дорогах Швеции. Премьера Isuzu D-Max с новой кабиной состоится в конце 2019 года. Производить же его станут в 2020 году.

Напомним, компания Isuzu в 2019 году открыла в России 10 новых дилерских центров. Причём за первое полугодие 2019 года дилерские центры открылись в Центральном федеральном округе, Сибири и на Дальнем Востоке. Теперь в РФ имеется 85 официальных точек продаж Isuzu.

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