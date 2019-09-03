Владивосток, , 12:50 — REGNUM Первый полностью автономный подводный робот с манипулятором может быть испытан уже в 2022 году, сообщает 3 сентября пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В июле-августе 2019 года инженеры-робототехники испытали систему интеллектуальной поддержки деятельности операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. В целом, отмечают в вузе, в настоящее время завершён этап теоретических исследований, и учёные готовы приступить к созданию опытного изделия.

Предполагается, что робот сможет самостоятельно выполнять задачи в условиях неопределённости, в частности, исследовать океанические глубины и шельф в экстремальных условиях Арктики.

Полученные учёными результаты на этапе теоретических исследований также могут применяться при создании интеллектуальных промышленных манипуляторов и в тех областях робототехники, где используются мобильные роботы, оснащаемые многозвенными манипуляторами.

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