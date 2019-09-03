Москва, , 12:42 — REGNUM До 2027 года предприятия холдинга «Вертолёты России» должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолёта. Об этом сегодня, 3 сентября, на селекторном совещании заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

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Глава Минобороны уточнил, что на сегодняшний день в рамках госпрограммы вооружения с 2018 по 2027 год российские войска уже получили 112 винтокрылых машин, причём 58 из них — досрочно.

«В том числе 98 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ, контракт на поставку которых был заключен по поручению Верховного главнокомандующего. При этом холдинг существенно снизил ранее заявленную стоимость», — добавил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Министерство обороны России подписало госконтракт по закупке 98 ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник» на форуме «Армия-2019» в конце июня сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Напомним, модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» недавно испытывался в условиях боевых действий на территории Сирии. Машина предназначена для уничтожения бронетехники противника, ведения разведки и целеуказаний для авиаударов и артиллерии.

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