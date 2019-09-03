Лондон, , 12:03 — REGNUM Свой первый проект в ателье Callum представил бывший шеф-дизайнер Jaguar Иэном Кэллумом. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Обновлённая Aston Martin Vanquish Motor.ru

Тюнинг-ателье Callum основано Кэллумом после его ухода из Jaguar. Первое, что он создаст в своём новом ателье станет лимитированная серия переработанных Aston Martin Vanquish V12 из 25 автомобилей.

Новинка будет похожа на оригинальные купе с дизайном образца 2001 года. У авто будет иной передний бампер, другая радиаторная решётка с окантовкой из углеволокна. Кроме того, у Vanquish V12 не будет противотуманных фар. Вместо них появятся воздуховоды для охлаждения углерод-керамических тормозов. Также изменится форма зеркал и боковых юбок.

В движение обновлённое авто будет приводить 5,9-литровый двигатель V12 с другой программой управления и новым распредвалом и выпускной системой. Мощность мотора будет в районе 500−600 л. с. Движок будет агрегатироваться с 6-скоростным «автоматом».

Первые спорткары появятся у клиентов до конца 2019 года.

Напомним, компания Aston Martin объявила о запуске нового проекта по созданию индивидуальных гаражей для машин в Пеббл-Бич, штат Калифорния. В рамках проекта, который называется Aston Martin Automotive Galleries and Lairs, автокомпания будет заниматься созданием чего угодно: от минималистского гаража, до пространства, где коллекционеры смогут хранить всю свою коллекцию машин.

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