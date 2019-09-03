Млада-Болеслав, Чехия, , 11:50 — REGNUM Появились изображения обновлённой модели Skoda Scala Monte Carlo 2020, премьера которой пройдёт во Франкфурте. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Обновлённая Skoda Scala Monte Carlo 2020 Glas.ru

Автомобиль имеет глянцевые чёрные элементы на переднем фартуке, радиаторной решетке, окантовке окон, крышках боковых зеркал, спойлере на крыше и некоторых других деталях кузова. На багажнике машины расположена надпись «Scala».

«Обута» модель в стандартные 17-дюймовые или дополнительные 18-дюймовые легкосплавные диски.

В дизайне салона имеются красные детали. Неплохо смотрится перфорированное сиденье и многофункциональный руль. У новинки в качестве дополнительной опции доступны тонированные стекла и панорамная крыша.

«С новой версией Монте-Карло мы делаем еще больший акцент на спортивность и динамичность Skoda Scala», — сообщил шеф-дизайнер Skoda Оливер Стефани.

Напомним, в июле 2019 года продажи новых автомобилей компании Skoda в России выросли на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Всего за месяц было реализовано 7307 машин чешского автопредприятия.

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