Мадрид, , 11:27 — REGNUM Испанская автокомпания представила новый электрокроссовер Cupra Tavascan. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Электрокроссовер Cupra Tavascan Glas.ru

Название Tavascan модель электромобиля получила в честь каталонского горнолыжного курорта.

Дизайн машины сделан в лучших традициях бренда. У автомобиля мощная решётка радиатора и узкие передние фары. Воздуховоды, задний диффузор и колесные диски с аэродинамическим дизайном придают модели спортивные нотки.

Внутри электромобиля кожаная отделка с элементами алькантара и карбона. У руля расположилась приборная цифровая панель с 12,3 дюймовым экраном. Её дополняет мультимедийная система в 13 дюймов.

В качестве агрегата у кроссовера два электромотора. Их общая мощность составляет 306 л. с. Платформа для электрокара взята как и у Audi Q4 e-Tron — MEB от Volkswagen.

Премьера новинки пройдёт 10 сентября 2019 года на автомобильном салоне во Франкфурте.

Напомним, в августе 2019 года итальянская автокомпания Cupra продемонстрировала снимок салона своего электрического внедорожника. В электрическом автомобиле установлены современная, полностью цифровая приборная панель, а также многофункциональное спортивное рулевое колесо, обтянутое алькантарой.

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