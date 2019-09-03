Вашингтон, , 11:17 — REGNUM На известном сервисе Geekbench появились результаты тестирования следующей модели iPhone. На это 2 сентября обратил внимание портал MacRumors.

https://twitter.com/MacRumors/status/1168728627556438016

В базе сайта появилась запись с названием устройства «iPhone12,1», которое работает под управлением iOS 13.1. По результатам проведенного теста смартфон набрал 11 294 балла. Кроме того, в опубликованной таблице содержится различная техническая информация.

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Ожидается, что старт продаж iPhone 11 состоится 20 сентября 2019 года. Стоит отметить, что до сих пор доподлинно неизвестно, какое именно название получит новый смартфон Apple, предполагается, что двум новым устройствам дадут имена iPhone 11 и iPhone 11 Max.

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