Москва, , 11:00 — REGNUM В России кроссовер от китайской автокомпании Geely SX11 появится с названием Coolray. Об этом сообщает «Российская газета».

Также сообщается, что такое же наименование будет использоваться еще на некоторых рынках в других странах.

Несмотря на то, что российские одобрения типа транспортного средства на авто уже получены, точная дата появления кроссовера в России пока не объявлена. Сотрудники компании комментариев по этому поводу не дают.

Таким образом, сроки старта продаж зависят от поставок из Китая, а локализация на заводе в Белоруссии произойдет позже.

Напомним, ранее на заводе «БелДжи», который расположен в белорусском городе Борисов, стартовало производство среднеразмерных седанов Geely GE. Этот автомобиль представляет собой сильно модернизированную модель Emgrand GT, которую выпускают на данном автопредприятии с 2016 года.

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