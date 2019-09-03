Пекин, , 10:24 — REGNUM Электрический спорткар немецкой автокомпании Volkswagen ID. R установил рекорд на 11-километровой трассе «Дорога в небеса» в Китае. Об этом сообщается на портале 32cars.ru.

Сообщается, что на закрытой трассе Tianmenshan Big Gate Road («Дорога в небеса»), расположенной на горе Тяньмэнь в Китае, французский гонщик Ромен Дюма, пилотирующий электрический автомобиль, установил рекорд. Трассу пилот преодолел за время 7:38.585.

Напомним, трасса «Дорога в небеса» одна из самых опасных и сложных в мире. Она очень узкая и извилистая, имеет 99 поворотов, а также на ней сильный перепад высоты — от 200 до 1 300 метров над уровнем моря.

Напомним также, по итогам семи месяцев 2019 года в РФ зафиксирован рост корпоративных продаж машин автокомпании Volkswagen юридическими лицами. Наиболее популярной моделью среди всех авто иностранных брендов у юридических лиц стала модель Volkswagen Polo.

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