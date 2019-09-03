Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Компания Form выпустила очки для плавания с технологией дополненной реальности, которые будут показывать пловцам частоту их сердечных сокращений (ЧСС). Об этом 3 сентября сообщил портал Engadget.

В одной из линз будет установлен небольшой дисплей, благодаря ему спортсмены смогут видеть показания ЧСС в зоне прямой видимости. Датчики отслеживания пульса будут крепиться к вискам при помощи ремешков очков. Производитель сообщил, что устройство также будет совместимо с датчиками ЧСС OH1 и OH1+ от компании Polar.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игре Harry Potter: Wizards Unite, основанной на технологии дополненной реальности, вскоре появится функция отслеживания жизненной активности геймеров. Они смогут добиваться различных достижений в игре совершая действия в реальности, например, занимаясь спортом.

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