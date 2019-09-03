Москва, , 09:48 — REGNUM В России не намерены отказываться от планов по развитию семейства самолётов Sukhoi SuperJet, в частности, от создания укороченной коммерческой версии лайнера на 75 мест. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В ведомстве отметили, что запуск укороченной коммерческой версии планируется в будущем при условии наличия развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа, сообщает газета «Ведомости».

"Наши расчёты по итогам разработки аван-проекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен, и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях, — приводит издание слова представителя министерства. — В этих целях, а так же для повышения конкуренции в поставках, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий — это 34 самолетных системы и бортового оборудования».

Напомним, ранее в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев заявил, что около двух недель назад на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей Минпромторга сообщил о решении не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса.

В Минпромторге заявили, что эта информация не соответствует действительности, добавив, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается министерством как «перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения».

Как сообщало ИА REGNUM, работа над версией SSJ-100 на 75 мест началась в феврале 2018 года. Предварительную заявку на 100 таких самолётов подала S7 Group, крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в России.

В апреле того же года на турецком авиашоу в Анталье Eurasia Airshow было подписано соглашение о намерениях между S7 и «Гражданские самолёты Сухого» на поставку 75-ти местной версии самолёта.