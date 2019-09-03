Венеция, Италия, , 09:34 — REGNUM На 76-м Венецианском кинофестивале был представлен УАЗ «Пикап», который принимал участие в съёмках сериала «Новый папа» в качестве папамобиля. Об этом сообщается на портале 32cars.ru.

УАЗ «Пикап» Glas.ru

По заверению режиссера фильма Паоло Соррентино, он не знал, что это русский джип. Однако это авто больше всех понравилось режиссёру из предложенных его помощниками. Соррентино отметил, что обычно папу Римского перевозят на кабриолетах, созданных на базе Mercedes-Benz.

В 2018 году УАЗ «Пикап» был сертифицирован для итальянского авторынка. После чего съёмочная группа сериала попросила помощи у дилеров российской автокомпании в Италии. В итоге внедорожник был переоборудован в папамобиль.

Напомним, в конце августа 2019 года Ульяновский автомобильный завод представил семь новых версий коммерческой модели УАЗ «Профи»: бортовая модель УАЗа с платформой и с краном-манипулятором, фургон автолавка, самосвал, гидроподъемник с люлькой, хлебный фургон, многофункциональный фургон с пятиместной кабиной и автодом.

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