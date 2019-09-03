Иокогама, Япония, , 09:07 — REGNUM Первые шпионские снимки интерьера обновлённого японского внедорожника Nissan Patrol появились в интернете. Об этом сообщается на портале 32cars.ru.

На фото видно, что новинка получила улучшенную оптику, модернизированную решетку радиатора, другие задние фонари. Кроме того, у авто новые крышка багажника и бампера.

Тем не менее, главные изменения находятся в салоне машины. Он смотрится весьма современно и эргономично. В салоне установлен новый руль, тоннель пола, другая центральная консоль с двумя тачскринами и иными материалами отделки.

Под капотом обновлённого Nissan Patrol находится бензиновые моторы V6 и V8 мощностью 275 и 400 л. с. соответственно.

Официальная премьера внедорожника состоится в ОАЭ. В России новинку продавать пока не планируют.

Напомним, в июле 2019 года в РФ самой покупаемой машиной японского бренда Nissan стала модель Qashqai.

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