Сеул, , 08:45 — REGNUM В интернете появились снимки салона нового седана Kia Optima. Их разместил портал The Korean Car Blog.

Фото интерьера новой Kia Optima 32cars.ru

Автопроизводители оснастили новинку информационно-развлекательной системой с большим сенсорным экраном. Дисплей размещён над дефлекторами воздуховодов, которые стали гораздо меньше. Особенности подушек передних сидений не изменились. В авто есть сенсорная панель управления климатической установкой и мультимедийным комплексом.

На фото также можно увидеть селектор коробки «автомат», модернизированный тоннель пола и блок с поворотной шайбой, с помощью которой можно выбрать режим движения.

Премьера нового поколения корейского седана Kia Optima состоится в ближайшее время.

Напомним, в конце августа 2019 года компания Kia объявила об отзыве 30 тыс. внедорожников Telluride 2020 года в США из-за несоответствия национальным нормам ремней безопасности. Сообщается, что вседорожники Kia Telluride 2020 года, выпущенные с 9 января по 5 августа 2019 года, были случайно укомплектованы ремнями безопасности, предназначенными для рынка Ближнего Востока.

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